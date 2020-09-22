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Не было 10 лет: названа знаменательная для москвичей дата 

Павел Тиунов 53 минуты назад
С 22 сентября в российской столице установится теплая погода, свидетельствующая о начале бабьего лета, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Подобных температурных значений, которые сохранятся в Москве до конца недели, синоптики не фиксировали на протяжении последних 10 лет, отметил специалист.
Тишковец подчеркнул, что 22 сентября столбик термометра поднимется до 21 градуса выше нуля. В последующие дни погода в столице ожидается теплее нормы на 5-7 градусов: плюс 7-12 градусов ночью, плюс 18-23 градуса днем.

«Москвичей ждут невероятно погожие деньки», — пояснил синоптик.

Порывы ветра, по словам Тишковца, стихнут, утрами на Москву будут опускаться туманы и густая дымка, что негативно скажется на дорожной видимости. Атмосферное давление в течение недели будет расти.
На минувших выходных, как сообщал «Рамблер», в Архангельской, Свердловской областях, Пермском крае и республике Коми выпал снег. Осадки быстро растаяли, поскольку температура в регионах не опускается ниже нуля.
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Новости Москвы , Видео , Евгений Тишковец , РИА Новости
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