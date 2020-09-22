Все новости на карте

Подобных температурных значений, которые сохранятся в Москве до конца недели, синоптики не фиксировали на протяжении последних 10 лет, отметил специалист.

Тишковец подчеркнул, что 22 сентября столбик термометра поднимется до 21 градуса выше нуля. В последующие дни погода в столице ожидается теплее нормы на 5-7 градусов: плюс 7-12 градусов ночью, плюс 18-23 градуса днем.

«Москвичей ждут невероятно погожие деньки», — пояснил синоптик.

Порывы ветра, по словам Тишковца, стихнут, утрами на Москву будут опускаться туманы и густая дымка, что негативно скажется на дорожной видимости. Атмосферное давление в течение недели будет расти.

На минувших выходных, как сообщал «Рамблер», в Архангельской, Свердловской областях, Пермском крае и республике Коми выпал снег. Осадки быстро растаяли, поскольку температура в регионах не опускается ниже нуля.