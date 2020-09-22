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Сергей Собянин утвердил проект планировки ТПУ «Выхино»

Агентство «Москва»иещё 5
1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла «Выхино». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Собянин утвердил проект планировки ТПУ «Выхино»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Утвержден проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Выхино». Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится у сообщении.
Отмечается, что это один из крупнейших ТПУ столицы, он объединяет метро, наземный транспорт, пригородные электрички и экспрессы.
«До пандемии ежедневный пассажиропоток ТПУ «Выхино» составлял более 170 тыс. человек, что существенно превышало пропускную способность имеющейся инфраструктуры. Следствием этого являются дискомфорт и жалобы пассажиров», - уточняется в сообщении.
В свою очередь известно, что проект планировки предусматривает комплексную реконструкцию ТПУ «Выхино» со строительством капитальных объектов общей площадью более 121 тыс. кв. м.
«Фактически в городе будет построен новый юго-восточный вокзал», - уточняется в материалах.
Кроме того, центральным элементом станет здание обслуживания пассажиров. Это будет современный надземный конкорс с распределительным залом, кассами, большим числом турникетов, а также объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров: комнатами матери и ребенка, туалетами, информационным центром, магазинами, заведениями общепита. Пересадка с железнодорожной станции на метро будет организована в теплом контуре.
Также общую площадь 6 тыс. кв. м составят навесы, которые перекроют фронты посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. На кровле здания будут размещены зоны для отдыха с детьми, а также спортивные площадки.
«Все это - наряду с расширением лестниц и установкой лифтов и эскалаторов - создаст комфортную безбарьерную среду для пассажиров и местных жителей. Помимо конкорса на ТПУ «Выхино» планируется построить перехватывающий паркинг на 680 машиномест и торговый центр. Кроме того, предусмотрено устройство отстойно-разворотной площадки и плоскостного паркинга на 160 машиномест, а также частичная реконструкция прилегающего к ТПУ участка ул. Хлобыстова», - говорится в сообщении.
Свободная от застройки территория ТПУ будет благоустроена и озеленена.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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