Павильон «Ластоногие» откроют в Московском зоопарке

Работы по реконструкции павильона «Ластоногие» планируют завершить во втором полугодии 2021-го. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты завершили подготовительные работы по реконструкции павильона «Ластоногие» Московского зоопарка: демонтировали внутренние стены и конструкции старого строения, а также переложили сети инженерно-технического обеспечения. Работы по реконструкции павильона планируют завершить во втором полугодии 2021-го — до официального открытия 76-й ежегодной конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в зоопарке строят дополнительный вход и реконструируют пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу, соединяющий старую территорию зоопарка с новой. Дополнительный вход появится поблизости от станции метро «Баррикадная». Это будет двухэтажный павильон, внутри которого разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе и образовательный центр, предназначенный для проведения мероприятий.

Напомним, Московский зоопарк вновь открылся в середине июня после трехмесячного перерыва — в марте посещение приостановили в связи с угрозой распространения COVID-19. Сейчас прийти в зоосад можно в масках и перчатках, соблюдая социальную дистанцию полтора метра. Пока купить билеты получится только в кассах, а все подробности можно узнать на сайте учреждения.