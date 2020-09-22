Москвичи стали сдавать больше тестов на коронавирус 

В последние несколько дней в столице увеличилось количество больных COVID‑19. После стабильного лета, когда число выявленных инфицированных составляло примерно 630–660 человек, с середины сентября их количество перевалило за 750–900. Поэтому, соответственно, в обществе всё активнее идут разговоры о наступлении второй волны эпидемии со всеми сопутствующими ограничениями. Однако, как это ни покажется парадоксальным на первый взгляд, ситуация с коронавирусом в мегаполисе сейчас лучше, нежели весной.

Дело в том, что увеличение числа больных связано с увеличением количества тестирований. Потому что люди приезжают из отпусков и обязаны пройти тестирование на ПЦР. Огромное количество школьников, студентов, которые приступили к учёбе, тоже проходят тестирование в случае первых признаков гриппа, ОРВИ и так далее. На сегодняшний день количество тестов доведено в среднем до 66 тыс. в сутки. Это гигантский объём. Только с начала августа этот объём вырос практически в два раза. Нетрудно подсчитать, что за две недели тестируется около миллиона человек. Поэтому, естественно, количество выявленных заболевших становится больше.

И, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин в телевизионном интервью, «это замечательно, потому что наша самая главная задача — как можно быстрее выявлять всех, кто болеет коронавирусом, чтобы вовремя профилактировать, лечить, наблюдать за ними, ограждать от контактов с другими людьми».

Отметим, что при выросшем общем количестве выявленных случаев заболевания их доля от общего числа проведённых тестов уменьшилась. Если в первую неделю августа доля выявленных случаев коронавируса от числа протестированных достигала 1, 7%, то в первую неделю сентября этот показатель составил 1, 5%.

Кроме того, число тестов выросло вместе с ростом объёмов плановой госпитализации, поскольку на пике эпидемии некоторые из них были прекращены, согласно рекомендациям ВОЗ . По установленным регламентам госпитализация невозможна без проведения ПЦР-тестирования.

Также в Москве выросла активность в связи с наступлением осеннего сезона. За первую неделю сентября по сравнению с первой неделей августа число уникальных пассажиров на общественном и личном транспорте увеличилось на 6 миллионов. А это означает, что люди стали гораздо чаще контактировать между собой. Тем более что после самоизоляции и отмены большинства ограничений у людей существенно ослабло психологическое напряжение последних месяцев. Стабильная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом расслабляет, и люди всё меньше и меньше боятся контактировать друг с другом.

Ну и наконец, осенью традиционно в город и не только приходят различные инфекции, в том числе ОРВИ и грипп. Поэтому в Москве проходит массовая вакцинация от гриппа — другой инфекции, приводящей к тяжёлым осложнениям. И это очень важно, поскольку традиционный осенний вирусный и простудный сезон и соответствующие заболевания могут наложиться на тот же коронавирус. В связи с этим уже более миллиона горожан были вакцинированы от гриппа в этом сезоне. Но, как заявляют в руководстве города, необходимо привить ещё как минимум 5 млн москвичей. Это будет тот объём, который с гарантией защитит Москву от эпидемии гриппа.

В столице открыто 400 стационарных и более 50 мобильных пунктов. Этого достаточно. Также действуют прививочные пункты на промышленных или крупных предприятиях и в организациях. Сегодня проблем с очерёдностью нет. Хотя обычно прививаться начинают с 1 октября, бесплатные пункты открылись уже с 1 сентября.

Так что ситуация вполне контролируема. Об этом заявил и столичный градоначальник:

— Мы готовы к любым негативным сценариям. Но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничения, санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Думаем, что ситуация будет управляемая в ближайшие недели и месяцы. Это очень важно, — подчеркнул Собянин.

Справка «АН»

— Аппараты искусственной вентиляции лёгких свободны на 90% — в Москве сейчас всего 145 человек на ИВЛ.

— Около 60% коечного фонда, специально выделенного под ковид, сейчас свободно. Город обладает мощностями законсервированных временных госпиталей. Если понадобится, они могут быть развёрнуты в течение 2–3 дней.

— Москва с самого начала пандемии сделала приоритетом обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты, а пациентов — бесплатными препаратами. В настоящий момент создан постоянно пополняемый запас лекарств и СИЗ.

— Более 237 тыс. человек выздоровели от инфекции. Из них уже около 1, 5 тыс. стали донорами плазмы, желая помочь другим заболевшим. Плазму сдали уже почти 3, 5 тыс. раз, причём 10% из этого числа — это повторные донации. Сформирован запас донорской плазмы для помощи самым тяжёлым больным.

— Сформирована крупнейшая в мире база КТ-снимков. Искусственный интеллект уже более обучен и стал лучше распознавать ковидную пневмонию.