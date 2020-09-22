В Измайлове открыли клинику памяти для пожилых

Занятия будут проходить по адресу: Измайловский проспект, дом 71.

На востоке столицы заработала клиника памяти для людей пожилого возраста. Это третье подразделение, действующее на базе психиатрической клинической больницы № 4 имени П. Б. Ганнушкина, и восьмое в городе Москве

Главный врач больницы Лариса Бурыгина отметила, что начальные проявления деменции часто остаются незамеченными. Важную роль в распознавании этих признаков играют близкие, которые видят изменения уже на ранних этапах.

В клинике памяти психиатры и психотерапевты амбулаторно оказывают бесплатную помощь москвичам пожилого и старческого возраста. Программа направлена на восстановление когнитивных функций головного мозга. Специалисты помогают пациентам улучшить память, обучиться мерам профилактики дальнейших нарушений, сохранить и развить когнитивные функции и навыки самообслуживания.

Клиника памяти — это особое медико-реабилитационное отделение. Принять участие в реабилитационной программе можно, обратившись в любую клинику памяти Москвы. Решение о зачислении в группу принимает врач-психиатр при первом посещении учреждения. Реабилитационный курс проводится для москвичей бесплатно.

В рамках временного стандарта

В условиях продолжающейся опасности заражения коронавирусом занятия проводятся в небольших группах в просторных аудиториях. Специалисты следят за соблюдением правил социальной дистанции.

Продолжительность курса составляет шесть недель. Занятия проводятся один раз в неделю. В остальные дни участники программы занимаются дома по специально разработанному методическому пособию и видеокурсу.

Адреса клиник памяти в Москве:

— психоневрологический диспансер № 8 (Измайловский проспект, дом 71);

— психоневрологический диспансер № 3 (улица Генерала Глаголева, дом 8, корпус 4);

— психоневрологический диспансер № 15 (улица Палиха, дом 3, строение 3);

— психоневрологический диспансер № 13 (улица Академика Семенова, дом 13, корпус 1);

— психоневрологический диспансер № 9 (улица Первомайская, дом 61/8);

— психоневрологический диспансер № 21 (улица Академика Анохина, дом 22, корпус 2);

— психоневрологический диспансер № 1 (улица Мосфильмовская, дом 6);

— филиал № 4 психиатрической больницы № 13 (улица Зеленодольская, дом 15, корпус 4).

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера отмечается 21 сентября с 1994 года. Как правило, болезнь обнаруживается у людей старше 65 лет. Специалисты отмечают, что профилактические меры позволяют задержать прогрессирование деменции и сохранить качество жизни. Это в первую очередь тренировка памяти и умственных способностей, здоровый и активный образ жизни.