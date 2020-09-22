Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Измайлове открыли клинику памяти для людей пожилого возраста 

Mos.ru 3 часа назад
В Измайлове открыли клинику памяти для пожилых
Фото: М. Денисов. Mos.ru
Занятия будут проходить по адресу: Измайловский проспект, дом 71.
На востоке столицы заработала клиника памяти для людей пожилого возраста. Это третье подразделение, действующее на базе психиатрической клинической больницы № 4 имени П. Б. Ганнушкина, и восьмое в городе Москве.
Главный врач больницы Лариса Бурыгина отметила, что начальные проявления деменции часто остаются незамеченными. Важную роль в распознавании этих признаков играют близкие, которые видят изменения уже на ранних этапах.
В клинике памяти психиатры и психотерапевты амбулаторно оказывают бесплатную помощь москвичам пожилого и старческого возраста. Программа направлена на восстановление когнитивных функций головного мозга. Специалисты помогают пациентам улучшить память, обучиться мерам профилактики дальнейших нарушений, сохранить и развить когнитивные функции и навыки самообслуживания.
Клиника памяти — это особое медико-реабилитационное отделение. Принять участие в реабилитационной программе можно, обратившись в любую клинику памяти Москвы. Решение о зачислении в группу принимает врач-психиатр при первом посещении учреждения. Реабилитационный курс проводится для москвичей бесплатно.

В рамках временного стандарта

В условиях продолжающейся опасности заражения коронавирусом занятия проводятся в небольших группах в просторных аудиториях. Специалисты следят за соблюдением правил социальной дистанции.
Продолжительность курса составляет шесть недель. Занятия проводятся один раз в неделю. В остальные дни участники программы занимаются дома по специально разработанному методическому пособию и видеокурсу.
Адреса клиник памяти в Москве:
— психоневрологический диспансер № 8 (Измайловский проспект, дом 71);
— психоневрологический диспансер № 3 (улица Генерала Глаголева, дом 8, корпус 4);
— психоневрологический диспансер № 15 (улица Палиха, дом 3, строение 3);
— психоневрологический диспансер № 13 (улица Академика Семенова, дом 13, корпус 1);
— психоневрологический диспансер № 9 (улица Первомайская, дом 61/8);
— психоневрологический диспансер № 21 (улица Академика Анохина, дом 22, корпус 2);
— психоневрологический диспансер № 1 (улица Мосфильмовская, дом 6);
— филиал № 4 психиатрической больницы № 13 (улица Зеленодольская, дом 15, корпус 4).
Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера отмечается 21 сентября с 1994 года. Как правило, болезнь обнаруживается у людей старше 65 лет. Специалисты отмечают, что профилактические меры позволяют задержать прогрессирование деменции и сохранить качество жизни. Это в первую очередь тренировка памяти и умственных способностей, здоровый и активный образ жизни.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Mos.ru: последние новости
Сергей Собянин утвердил проект планировки ТПУ «Выхино» Сергей Собянин утвердил проект планировки ТПУ «Выхино» На Большом Каменном мосту начали менять дорожное полотно На Большом Каменном мосту начали менять дорожное полотно Московский инновационный кластер и научный парк «Чжунгуаньцунь» подписали Соглашение о сотрудничестве Московский инновационный кластер и научный парк «Чжунгуаньцунь» подписали Соглашение о сотрудничестве
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олешко о Борисове: «Он еще очень многое мог создать»
Олешко о Борисове: «Он еще очень многое мог создать»
Подозреваемый в убийстве двух девочек раскаялся
Подозреваемый в убийстве двух девочек раскаялся
Ивлееву укусила муха цеце
Ивлееву укусила муха цеце
Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии
Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Уничтожение Су-22 из Patriot попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 из Patriot попало на видео
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Появилось видео с места гибели российского актера
01:02
Появилось видео с места гибели российского актера
Происшествия
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение