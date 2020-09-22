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На Большом Каменном мосту начали менять дорожное полотно 

Mos.ru и ещё 3 45 минут назад
На Большом Каменном мосту начали менять дорожное полотно
Фото: Mos.ru
Замена проводится поэтапно, небольшими участками по 150 квадратных метров.
На Большом Каменном мосту начали обустраивать новое дорожное полотно проезжей части. Работы идут на участке правобережной эстакады плиты пролетного строения. Замена полотна проводится небольшими участками по 150 квадратных метров.
Сначала рабочие заполняют бетонным составом арматурный каркас, затем обустраивают выравнивающий слой. До конца октября планируется провести работы на почти восьми тысячах квадратных метров проезжей части и примерно двух тысячах квадратных метров тротуарных плит. Далее будут укладывать асфальтобетонное покрытие, сейчас уложено более 250 квадратных метров из необходимых восьми тысяч квадратных метров.
Строители уже демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, разобрали железобетонные конструкции пролетного строения моста, гранитные ступени и борт между тротуаром и дорогой. Сейчас все разобранные элементы моста собирают заново.
На объекте задействовано 240 рабочих и свыше 30 единиц строительной техники. Мост ремонтируют поэтапно: пока работы идут на одной стороне, на другой для проезда доступны две полосы в каждом направлении. ​
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