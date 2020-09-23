Пробки на дорогах Москвы оцениваются в семь баллов 

Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районе Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Новокосино, Ивановское, Северное Измайлово, Метрогородок).

На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево), на юге (в районах Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Вешняки, Ивановское), на северо-востоке (в районе Лианозово).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Можайском, Минском, Боровском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Мичуринском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, на проспектах Маршала Жукова, Андропова, Вернадского, Мира, а также на ул. Мосфильмовская, Липецкая, Профсоюзная.

Движение на Третьем транспортном и Садовом кольцах преимущественно затруднено.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Устьинском, Комиссариатском, Малом и Большом Москворецких, Малом и Большом Каменных мостах, на Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической, Берниковской, Котельнической, Раушской, Софийской, Кадашевской, Болотной, Овчинниковской, Пречистенской набережных, на ул. Балчуг, Варварка, Солянка, Яузская, Мясницкая, Сретенка, Большая Лубянка, Неглинная, Большая Дмитровка, Тверская, Большая Никитская, Новый Арбат, Моховая, Знаменка, Пречистенка, Остоженка, Большая Якиманка, Большая Полянка, Пятницкая, Новокузнецкая, а также на Новой площади, в Китайгородском, Театральном и Лубянском проездах.

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов.