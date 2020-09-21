В Подмосковье внесли изменения в правила госзакупок 

В первом чтении региональным парламентом на 124-м заседании приняты изменения в закон «Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Московской области». Он приведен в соответствие с федеральным законодательством. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщил пресс-центр Московской областной думы.
Председатель комитета по конкурентной политике Мособлдумы Елена Волкова отметила, что теперь предлагается проводить обязательные общественные обсуждения закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капстроительства стоимостью от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей на Едином портале торгов. Кроме того, предусмотрена отмена проведения запроса котировок в случаях оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий ЧС природного или техногенного характера.
Как сообщил председатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов, закон в ближайшее время претерпит и другие изменения.
«Ранее по постановлению правительства обсуждалось всё, что стоит больше миллиарда, а мы в областном законе установили пониженный порог 500 миллионов рублей. Это действующая норма. Затем правительство РФ установило специальный порог для стройки и получилось, что строительные объекты обсуждаются, если они стоят от 500 миллионов до миллиарда по областному закону и если они стоят 2 миллиарда и выше по постановлению правительства РФ. Этот разрыв надо ликвидировать, поэтому закон дорабатывается и готовится ко второму чтению», — отметил Крымов.