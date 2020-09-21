В Подмосковье внесли изменения в правила госзакупок 

«Ранее по постановлению правительства обсуждалось всё, что стоит больше миллиарда, а мы в областном законе установили пониженный порог 500 миллионов рублей. Это действующая норма. Затем правительство РФ установило специальный порог для стройки и получилось, что строительные объекты обсуждаются, если они стоят от 500 миллионов до миллиарда по областному закону и если они стоят 2 миллиарда и выше по постановлению правительства РФ. Этот разрыв надо ликвидировать, поэтому закон дорабатывается и готовится ко второму чтению», — отметил Крымов.