В Москве начали строить новую линию метро

Он пояснил, что параллельное ведение работ необходимо для того, чтобы в будущем создать максимально удобную пересадку между станциями разных линий: «Работы на этой станции БКЛ ведутся в усиленном режиме: уже завершаются строительно-монтажные работы и начинается оснащение инженерными коммуникациями. До конца года мы планируем завершить все работы и открыть станцию».