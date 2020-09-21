Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В Москве начали строить новую линию метро

Мослентаиещё 3
2 часа назад
В столице началась подготовка к строительству станции «Улица Народного Ополчения» новой радиальной Рублево-Архангельской линии метрополитена. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В Москве начали строить новую линию метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы приступаем к закладке станции “Улица Народного Ополчения” будущей Рублево-Архангельской линии, с которой можно будет пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ). Уже сегодня готовятся конструкции для начала работ по ее строительству», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он пояснил, что параллельное ведение работ необходимо для того, чтобы в будущем создать максимально удобную пересадку между станциями разных линий: «Работы на этой станции БКЛ ведутся в усиленном режиме: уже завершаются строительно-монтажные работы и начинается оснащение инженерными коммуникациями. До конца года мы планируем завершить все работы и открыть станцию».
Новая линия метро, на которой расположится девять станций, соединит центр Москвы с районом Кунцево.
Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители