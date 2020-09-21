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Московская канатная дорога подарит велосипедистам скидку на билеты 

Москва24 и ещё 5 19 часов назад
Канатка подарит велосипедистам скидку на билеты
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская канатная дорога подарит скидку на билеты тем, кто приедет на велосипедах и самокатах 22 сентября. Акцию приурочат ко Всемирному дню без автомобиля, сообщает пресс-службе канатной дороги.

"Завтра, 22 сентября, для всех гостей, которые приедут к нам на личных велосипедах или самокатах, мы дарим скидку 10% на покупку билета на Московскую канатную дорогу", — говорится в сообщении.

Пассажирам, которые прибудут на самокат— и велошеринге, необходимо предоставить на кассе приложение, подтверждающее аренду.
Ранее представители Московской канатной дороги опровергли информацию о поломке. В пресс-службе уточнили, что проводились плановые учения МЧС.
Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в ноябре 2018 года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.
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Новости Москвы , МЧС
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