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Первые шесть домов ЖК «Марьино Град» введены в эксплуатацию 

Москва24 и ещё 10 2 часа назад
Первые дома ЖК «Марьино Град» введены в эксплуатацию
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства :
Первые шесть домов жилого комплекса "Марьино Град" в ТиНАО введены в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"В ТиНАО введена в эксплуатацию первая очередь одного из крупнейших долгостроев, расположенных на территории столицы. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано на шесть корпусов ЖК "Марьино Град", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе в эксплуатацию была введена котельная жилого комплекса. Уточняется, что это позволило быстрее достроить ЖК. Общая площадь корпусов первой очереди составляет 27 639 квадратных метров. В них размещены более 350 квартир.

"В скором времени после всех необходимых юридических процедур права более 350 дольщиков будут полностью восстановлены, граждане получат ключи от квартир, в которые вкладывали свои средства", — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Ранее сообщалось, что на объекте долгостроя в Дорогомилове построят ЖК с подземным океанариумом, кинотеатром, зонами фудкорта и торговли. Площадка находится на улице Братьев Фонченко, владении 1. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, это один из самых крупных долгостроев Москвы.
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Новости Москвы , Другое , Анастасия Пятова
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