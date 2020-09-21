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В жилые дома Москвы начали подавать отопление 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
В жилые дома Москвы начали подавать отопление
Фото: depositphotos.com
В жилых домах Москвы начали включать отопление, пока его подают только в некоторые районы столицы, в том числе в Таганский район.
Тепло также подают на некоторые социальные объекты, передает РИА «Новости». Так, тепло поступило в детские сады в районе Раменки.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что отопление в городе включат раньше, чем обычно. Такое решение он объяснил заботой о здоровье граждан.
Также в Смоленске решили начать отопительный сезон раньше обычного из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости
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