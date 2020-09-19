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В Москве появятся пять новых станций МЦД до конца года 

Мослента и ещё 1 2 часа назад
В Москве появятся пять новых станций МЦД до конца года
Фото: РИА Новости
Об этом в субботу, 19 сентября, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает РИА Новости.

«Мы до конца года планируем открыть еще пять остановочных пунктов. Ближайшей станет станция "Подольск"», — пояснил Бочкарев.

Ранее в сентябре на втором МЦД Курско-Рижского направления железной дороги, образовалась «пробка» из поездов. Отмечалось, что причиной заторов стал обрыв кабеля на перегоне со станции «Красный строитель» до «Царицыно».
Движение по МЦД было открыто 21 ноября 2019 года. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», оснащенные бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. К 2025 году планируется построить пять линий, который свяжут подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , РИА Новости
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