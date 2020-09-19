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Москвичей призвали согреваться напитками 

Мослента 3 часа назад
Москвичей призвали согреваться напитками
Фото: РИА Новости
Если в квартире холодно, необходимо регулярно делать разминку и время от времени пить горячие напитки — это поможет организму активировать процессы, необходимые для поддержания оптимальной температуры. Об этом в разговоре с агентством «Москва» сообщил заведующий кафедрой нормальной физиологии Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Алексей Умрюхин.
Он также призвал ходить в теплой одежде, чтобы согреться при невысокой температуре в квартире.

«Если вы работаете дистанционно, следует учитывать такое явление, как адаптацию холодовых рецепторов при медленном снижении температуры окружающей человека среды. Когда человек занимается чем-то увлекательным или работает, он может не сразу заметить, что начинает замерзать», — рассказал специалист и посоветовал в таком случае делать разминку раз в 40-60 минут.

Кроме того, по словам Умрюхина, необходимо отказаться от употребления алкоголя в качестве согревающего средства. «Есть ощущение, что он согревает организм, но оно обманчиво. По факту, нетрезвый организм охлаждается еще сильнее», — пояснил он.
Ранее в сентябре сообщалось, что отопление в Москве в этом году включат раньше. Такое обещание дал мэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что соблюдать стандартное условие — установление температуры плюс 8 градусов и меньше на протяжении нескольких дней — не планируют.
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Новости Москвы , Погода , Сергей Собянин , АГН "Москва"
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