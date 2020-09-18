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В Москве появится «Народный каршеринг» 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
В столице появится «Народный каршеринг»
Фото: Газета.Ru
Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов заявил, что правительство прорабатывает запуск "Народного каршеринга".
Программа предполагает, что гражданин сможет сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду, когда он не используется.

"По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша же машина сможет заработать вам деньги, а городу — помочь разгрузить дороги", — объяснил Лиусутов в Telegram-канале департамента.

Он добавил, что приложение будет собственность правительства Москвы. Профили пользователей будут внимательно отслеживаться на наличие опыта вождения и стажа. Собственники машины смогут самостоятельно определить, кому разрешить брать в аренду транспортное средство и где вернуть ее.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Правительство Москвы
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