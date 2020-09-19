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Погода в Москве: Облачную сухую погоду пообещали москвичам синоптики в субботу

News.ruиещё 2
2 часа назад
Погода преимущественно без осадков ожидается 19 сентября в Москве и Подмосковье.
Синоптики рассказали о погоде в субботу
Фото: ТАССТАСС
Днём воздух в столице прогреется до +12...+14 градусов, но к ночи на воскресенье температура опустится до +5... +7. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6–11 м/с, возможны порывы до 16 м/c. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, передаёт Гидрометцентр.
Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 19 сентября выдалось в 1884 году, тогда температура опустилась ниже пяти градусов мороза. А самым тёплым — в 1909 году, когда воздух прогрелся до +24,1 градуса, информирует Метеобюро.
Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал дату, когда в Центральную Россию придёт бабье лето.
Новости Москвы,Погода,Московская Область,
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