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Систему распознавания лиц в метро Москвы установят в 2021 году 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
В столичном метро появится система распознавания лиц
Фото: News.ru
Турникеты с функцией оплаты проезда Face Pay появятся в столичном метро в 2021 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Представьте: турникет просто распахивает перед вами свои створки. Звучит немножко фантастически, но это уже ближайшее наше с вами будущее, — цитирует его «Ридус».

Ликсутов добавил, что такая технология массово не реализована нигде в мире, и у московского метро есть все шансы стать первым. По его словам, в настоящее время проходит тестирование данной системы, которое планируют завершить к 1 октября. При этом технология оплаты проезда по скану лица будет работать в паре с системой видеонаблюдения, введённой на всех станциях московского метро с 1 сентября.
Ликсутов также рассказал о новых функциях карты «Тройка». В скором времени она начнёт работать и в других городах России.
Как писал NEWS.ru, оборудование для системы распознавания лиц планируютзакупить для 1,5 тысячи вагонов метро в Москве. Сообщается, что это будет реализовано установкой дополнительных камер видеонаблюдения и оборудованием подсистем автоматического обнаружения лиц пассажиров в видеокадрах.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Ридус
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