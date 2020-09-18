Сад дождя откроется в «Аптекарском огороде»

«Новая образовательно-выставочная и исследовательская экспозиция на концертно-выставочном поле посвящена роли дождевой воды в городе и современному подходу к управлению ливневыми стоками», — пояснила она. Как рассказал в свою очередь ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода» Артем Паршин, сады дождя способны снизить нагрузку на городскую ливневую канализацию в случае выпадения пикового количества осадков. «Сады дождя — пример типичных фрагментов современной зеленой инфраструктуры города, способных снизить нагрузку на городскую ливневую канализацию в случае выпадения пикового количества осадков. Элементы сада позволяют на некоторое время задержать выпавшие осадки. Вода частично впитывается в почву и пополняет грунтовые воды, частично используется растущими здесь растениями, а частично — просто испаряется. Наш Сад дождя состоит из нескольких элементов: павильона-беседки с озелененными кровлями, водопроницаемого мощения на дренирующем основании и устроенного в небольшом понижении рельефа водоудерживающего сада-биотопа с сообществом влаголюбивых растений», — рассказал Артем Паршин.