Сад дождя откроется в «Аптекарском огороде»

«Новая образовательно-выставочная и исследовательская экспозиция на концертно-выставочном поле посвящена роли дождевой воды в городе и современному подходу к управлению ливневыми стоками», — пояснила она. Как рассказал в свою очередь ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода» Артем Паршин, сады дождя способны снизить нагрузку на городскую ливневую канализацию в случае выпадения пикового количества осадков. «Сады дождя — пример типичных фрагментов современной зеленой инфраструктуры города, способных снизить нагрузку на городскую ливневую канализацию в случае выпадения пикового количества осадков. Элементы сада позволяют на некоторое время задержать выпавшие осадки. Вода частично впитывается в почву и пополняет грунтовые воды, частично используется растущими здесь растениями, а частично — просто испаряется. Наш Сад дождя состоит из нескольких элементов: павильона-беседки с озелененными кровлями, водопроницаемого мощения на дренирующем основании и устроенного в небольшом понижении рельефа водоудерживающего сада-биотопа с сообществом влаголюбивых растений», — рассказал Артем Паршин.
Сад дождя откроется 22 сентября в «Аптекарском огороде»
Фото: РИА Новости
Сад дождя откроется 22 сентября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
Он добавил, что вокруг павильона все поверхности, даже мощение, способны впитывать воду. Основу сада составляют различные травянистые многолетники, всего более 40 видов и сортов: осоки, ирисы, василистники, ива пурпурная и другие.
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