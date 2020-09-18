Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Собянин: Москва входит в ТОП-10 инновационных городов мира 

Аргументы Недели и ещё 5 3 часа назад
Собянин: Москва в ТОП-10 инновационных городов мира
Фото: ТАСС
Участниками и партнёрами Московского инновационного кластера (МИК) уже стали свыше 17 тысяч инновационных компаний Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

«Москва входит в топ-10 инновационных городов мира. В городе работают более 130 тысяч технологичных компаний, а доля высокотехнологичных отраслей в ВРП Москвы превышает 20%. При поддержке Президента мы создали Московский инновационный кластер, задача которого помочь наукоёмким предприятиям объединить свои идеи, финансовые ресурсы и производственные возможности для выпуска конкурентоспособной продукции», — написал, в частности, Сергей Собянин.

Градоначальник отметил развитие МИК, насчитывающего уже более 17 тысяч участников.

«Участниками и партнёрами кластера уже стали свыше 17 тысяч инновационных компаний, а также ведущие вузы страны, и этот список растет. Сегодня мы подписали соглашение с успешным научным парком Пекина», — отметил Сергей Собянин.

Как добавил мэр, взаимодействие участников кластера осуществляется с помощью универсальной IT платформы https://i.moscow/. Сервис помогает участникам выходить на рынок, презентовать свой продукт, искать бизнес-партнеров. В рамках платформы работает навигатор по мерам финансовой поддержки от города, а также запущена программа "Московский акселератор".
Сергей Собянин пожелал всем участникам кластера продуктивного сотрудничества и успехов в решении амбициозных задач.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Аргументы Недели: последние новости
Собянин: Отопление в Москве могут включить раньше Собянин: Отопление в Москве могут включить раньше Ефимов: частные инвесторы вложат около 100 млрд долларов в промзоны Москвы Ефимов: частные инвесторы вложат около 100 млрд долларов в промзоны Москвы Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел для избирателей районов Марьино и Бабушкинский Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел для избирателей районов Марьино и Бабушкинский
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти»
«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти»
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
«Я не сдохну»: Бледанс не хочет умирать от рака
«Я не сдохну»: Бледанс не хочет умирать от рака
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение