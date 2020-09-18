Собянин: Москва в ТОП-10 инновационных городов мира

Участниками и партнёрами Московского инновационного кластера (МИК) уже стали свыше 17 тысяч инновационных компаний Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

«Москва входит в топ-10 инновационных городов мира. В городе работают более 130 тысяч технологичных компаний, а доля высокотехнологичных отраслей в ВРП Москвы превышает 20%. При поддержке Президента мы создали Московский инновационный кластер, задача которого помочь наукоёмким предприятиям объединить свои идеи, финансовые ресурсы и производственные возможности для выпуска конкурентоспособной продукции», — написал, в частности, Сергей Собянин.

Градоначальник отметил развитие МИК, насчитывающего уже более 17 тысяч участников.

«Участниками и партнёрами кластера уже стали свыше 17 тысяч инновационных компаний, а также ведущие вузы страны, и этот список растет. Сегодня мы подписали соглашение с успешным научным парком Пекина», — отметил Сергей Собянин.

Как добавил мэр, взаимодействие участников кластера осуществляется с помощью универсальной IT платформы https://i.moscow/. Сервис помогает участникам выходить на рынок, презентовать свой продукт, искать бизнес-партнеров. В рамках платформы работает навигатор по мерам финансовой поддержки от города, а также запущена программа "Московский акселератор".

Сергей Собянин пожелал всем участникам кластера продуктивного сотрудничества и успехов в решении амбициозных задач.