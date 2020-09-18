Технограду на ВДНХ исполнилось два года 

Инновационно-образовательному комплексу «Техноград» на ВДНХ исполнилось два года. Он открылся в сентябре 2018-го. С тех пор с его обучающими программами познакомились уже более 420 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это современный образовательный проект, и, надо сказать, весьма востребованный. Аналогов ему пока нет ни в России, ни в Европе. По принципу одного окна «Техноград» объединяет много возможностей. Здесь можно пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе», — отмечается в материале.

За два года в «Технограде» прошло 100 очных каникулярных смен и 166 вебинаров, на которых побывали более 2,5 тысячи детей. Они узнали больше о популярных профессиях, участвовали в марафонах по личностному росту, играли в настольные и подвижные игры, развивали воображение и творческие способности, проходили квесты.

«Техноград» — уникальная образовательная площадка, которая предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей Москвы. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития.