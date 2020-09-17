Самый старый московский дуб помнит Смутное время

В четверг, 17 сентября, в Грачевском парке района Ховрино торжественно установили табличку самому старому дереву в Москве — 432-летнему дубу.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды подтвердили статус дерева. С помощью специального инструмента они смогли установить его возраст без повреждения ствола, а данные внесли в реестр зеленых насаждений. Всего же в столице, по данным департамента, сейчас растет около 8,5 миллиона деревьев и почти столько же кустарников.

— В Москве на природных территориях можно встретить старовозрастные деревья, в том числе экземпляры, которым более 100 лет, — рассказала методист первой категории отдела содержания территорий и экологического просвещения Дирекции природной территории «Серебряный бор» Анна Сорокина. — Некоторые из них получили статус памятника живой природы. Практически в каждом парке или лесу, где есть деревья почтенного возраста, они привлекают к себе внимание посетителей и оберегаются специалистами для сохранения великанов и поддержания их в здоровом состоянии.

Во время установки возраста дуба в Грачевском парке было также подтверждено, что дерево не больное, не сухое и крепко держится корнями в земле.

Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов не смог сдержать восторга.

— Этой табличкой мы обращаем внимание людей, что здесь растет настоящий памятник природы, — сказал он. — Неизвестно, посадил ли кто дерево или оно проросло самостоятельно. Но подумайте, сколько этот дуб пережил, видел и знает! За ним стоит целая история.

Андрей Туманов добавил, что, конечно, в Москве нужно посадить еще больше деревьев, превращая столицу в город-сад.

— Но «зеленое строительство» — это целая наука, — отметил председатель организации. — Более того, нужно создавать вокруг так называемый биоценоз — совокупность животных, растений и микроорганизмов в одном пространстве.

Табличку — свидетельство почтенного возраста дерева — разместили на стенде рядом с дубом. Информацию продублировали и на деревянной табличке. За сохранностью объектов будут следить сотрудники парка и районной управляющей организации. Так как дуб растет около дорожки вблизи пруда, таблички сразу привлекли внимание гуляющих людей.

— Неожиданно было узнать, что здесь растет такое старое дерево, — отметила жительница Ховрина Алла Видеева. — Я живу через дорогу, прямо напротив парка, когда ко мне приедут гостить внуки, обязательно приведу их и покажу этот дуб.