В Москве появится первый беспилотный трамвай 

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Департамент транспорта Москвы протестирует в городе первый беспилотный трамвай. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу департамента транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, инициатива будет осуществлена по поручению мэра Москвы Сергея Собянина

"В будущем электрический транспорт могут запустить по городу", — сказал Ликсутов.

Он отметил, что за таким транспортом — будущее, так как беспилотники могут применяться почти круглые сутки, семь дней в неделю. Кроме того, беспилотные трамваи смогут строго придерживаться заданного расписания и маршрутов.

В настоящее время в Москве передвигаются 100 беспилотных автомобилей.