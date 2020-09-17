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Собянин назвал причину роста выявляемых больных коронавирусом в столице 

Вероника Полынина 52 минуты назад
Собянин обратился к москвичам
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в столице увеличением количества проводимых тестов, передает ТАСС.

«Если мы говорим о росте количества выявляемых больных коронавирусом, то, в первую очередь, это обусловлено большим количеством тестов», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Собянина, количество проводимых тестов выросло с 40 тысяч до 66 тысяч в день.

«Врачи говорят, что если процент выявляемости больных коронавирусом от количества тестов составляет до 3%, то это нормальная ситуация, в Москве стабильно где-то около 1,5%», — объяснил он.

Собянин объяснил увеличения объема тестирования тем, что люди активно возвращаются из отпусков и должны пройти ПЦР-исследование. Кроме того, в столице начался сезонный рост простудных заболеваний — заболевшие идут в поликлинику, чтобы удостовериться, что они не болеют COVID-19.
По словам Собянина, врачи констатируют, что «вирус стал не настолько злобным, и болезнь стала протекать не настолько тяжело». При этом мэр столицы рекомендовал пожилым людям оградить себя от внешних контактов, а руководителям компаний — продлить режим удаленной работы для сотрудников.
Как сообщал «Рамблер», к 17 сентября в России выявлен 1 085 281 случай коронавируса в 85 регионах, за сутки прирост составил 5 762 случая, из них 730 — в Москве. За весь период в РФ зафиксирован 19 061 летальный исход, выздоровело 895 868 человек.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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