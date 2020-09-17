Собянин постарается спасти москвичей от холода 

Отопление в Москве в этом году постараются включить пораньше. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин . Его слова передает РИА Новости.

Отопление намерены дать сразу же после похолодания — власти не будут дожидаться удержания определенной температуры (плюс восемь градусов и ниже). Данная мера поможет спасти жителей города не только от холода, но и от простудных заболеваний.

«Мы не будем дожидаться стандартного режима, чтобы включаться раньше, чтобы меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, не болели простудными заболеваниями. Это очень важно в этом году. Мы будем следить за погодой, и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление», — сообщил градоначальник.

Ранее Собянин говорил, что вводить новые, дополнительные ограничения в связи с коронавирусом не планируется, поскольку ситуация с распространением инфекции в Москве остается стабильной.