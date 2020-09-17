Собянин обратился к москвичам

"Пожалуй, самым главным фактором является увеличение тестирования. Если мы говорим о росте количества выявляемых больных ковидом, то в первую очередь это обусловлено большим количеством тестов. Если мы в прошлые периоды в день проводили около 40 тысяч … то сейчас объем ПЦР-тестирования достиг 66 тысяч", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".