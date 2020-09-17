Собянин обратился к москвичам

Рост выявляемых в Москве больных коронавирусом обусловлен ростом тестирования, тесты проходят те, кто возвращается из отпуска, или те, кто почувствовал недомогание из-за простуды, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
"Пожалуй, самым главным фактором является увеличение тестирования. Если мы говорим о росте количества выявляемых больных ковидом, то в первую очередь это обусловлено большим количеством тестов. Если мы в прошлые периоды в день проводили около 40 тысяч … то сейчас объем ПЦР-тестирования достиг 66 тысяч", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Собянин добавил, что сейчас люди, вернувшиеся из отпусков, перед выходом на работу должны сдать тест на заболевания, этим тоже обусловлен рост.
"Плюс некоторые чувствуют себя нехорошо, простудные заболевания появляются, они тоже идут в поликлиники, чтобы проверить, не болеют ли они ковидом", — сказал мэр.