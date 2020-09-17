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Москвичей предупредили о мошеннических письмах 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Москвичей предупредили о мошеннических письмах
Фото: ТАСС
Жителям Москвы приходят письма с призывом вызвать мастера для поверки газовых счетчиков. Их рассылают мошенники, и за проверку придется заплатить куда больше, чем следует, сообщает Telegram-канал Московские новости.
По данным канала, письма «выглядят правдоподобно» и содержат «герб Москвы на конверте, Ф. И. О. собственника квартиры и даже номер счетчика».

«Только вот за поверку мастер возьмет намного больше, чем следует», — отмечает Telegram-канал, призвав москвичей заказывать поверку только у организации, установившей счетчик.

«Рамблер» писал, что ранее мошенники, пользуясь пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, рассылали письма с требованием выплатить тысячи долларов за личные снимки и видео с камер устройств пользователей.
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