Онлайн-карта расскажет о возрасте столичных домов

Картографы Милана Глебова и Никита Славин создали онлайн-карту, с помощью которой можно узнать возраст столичных домов. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, какие секреты города они раскрыли.

Фото: freepik.com freepik.com

Это четвертая интерактивная карта в коллекции проекта How old is this house, созданного Никитой Славиным.

— Популярными такие карты стали в 2012 году — появились подобные схемы Барселоны, Нью-Йорка, Амстердама, рассказывает Никита. — Я сначала планировал посвятить карту Санкт-Петербургу, его архитектурным стилям. Но вскоре понял: для этого нужны данные о возрасте домов. Их сбор оказался так увлекателен, что это стало главным в исследовании. Следующими стали карты Владимира и Казани.

Проект имел успех, логичным шагом стало создание карты возрастов домов Москвы. Никита Славин привлек к участию в проекте москвичку Милану Глебову, с которой учится по одной магистерской программе. Данные для проекта они собирали из интернет-источников.

— Мы использовали открытые данные Росреестра 2016 года, сайта Министерства культуры, проекта Open StreetMap, «Викимапии», — уточняет Никита Славин. — Работа заняла два месяца.

Полевых исследований не было, но перед запуском ребята попросили знакомых, «друзей и друзей друзей», живущих в Москве, проверить некоторые здания, чтобы исправить очевидные неточности.

На карту попали около 250 тысяч домов, у 130 тысяч зданий указаны годы постройки. Кроме того, авторы постарались снабдить карту фотографиями и ссылками на энциклопедии. Пользователи могут узнать, к какому архитектурному стилю относится здание, кто его проектировал.

— Объем данных огромный, понятно, что есть шанс ошибиться, — замечает Никита Славин. — Поэтому мы предусмотрели возможность внесения правок, дополнений, улучшений. Любой пользователь может предложить их.

Картографы сравнили результат своей работы с коммерческим набором данных по теме и убедились, что процент неточностей невелик — не совпали данные всего по 2500 домам.

Авторы нашли яркое визуальное решение: дома разных эпох выделены своим цветом — от красного сердца Москвы, где много старинных зданий, до холодного неона новостроек в спальных районах окраин.

— Мы любим делать красиво, — улыбается Славин. — Часто под работой картографа подразумевают техническую, аналитическую работу, но здесь есть место и творчеству. Каждая карта рассказывает историю.

Некоторые факты стали открытием для молодых картографов.