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Участок Арбатско-Покровской линии метро временно закроют 

Москва24 и ещё 4 16 минут назад
Участок синей ветки линии метро временно закроют
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Молодежная" и "Парк Победы" будет закрыт с 26 сентября по 5 октября. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Пользуйтесь станциями Филевской линии и МЦД, а также регулярными маршрутами наземного транспорта до других линий. Мы также традиционно организуем на линии бесплатные автобусы КМ. Они будут следовать по маршруту "Молодежная" — "Кунцевская" — "Славянский бульвар" — "Парк Победы". Однако мы прогнозируем значительную загрузку на КМ и на станциях "Парк Победы", "Кунцевская" и "Молодежная" Арбатско-Покровской линии", — сообщили в ведомстве.

В столичных районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово обеспечат приоритетный проезд для наземного городского транспорта.
Найти полный списком возможных альтернативных маршрутов можно на Едином транспортном портале. Еще из-за временного закрытия участка Арбатско-Покровской линии сроки проведения капитального ремонта трамвайных путей в районах Строгино, Щукино и Войковский переносятся.
После возобновления работы участка синей линии метро начнется замена трамвайных путей. В период закрытия подземки будут проводиться необходимые подготовительные работы для ремонта.
Ранее сообщалось, что на нескольких улицах Москвы ограничат движение с 19 сентября. По нечетной стороне Чонгарского бульвара от Артековской улицы до Ялтинской полностью перекроют движение.
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