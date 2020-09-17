Участок синей ветки линии метро временно закроют

В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Молодежная" и "Парк Победы" будет закрыт с 26 сентября по 5 октября. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Пользуйтесь станциями Филевской линии и МЦД, а также регулярными маршрутами наземного транспорта до других линий. Мы также традиционно организуем на линии бесплатные автобусы КМ. Они будут следовать по маршруту "Молодежная" — "Кунцевская" — "Славянский бульвар" — "Парк Победы". Однако мы прогнозируем значительную загрузку на КМ и на станциях "Парк Победы", "Кунцевская" и "Молодежная" Арбатско-Покровской линии", — сообщили в ведомстве.

В столичных районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово обеспечат приоритетный проезд для наземного городского транспорта.

Найти полный списком возможных альтернативных маршрутов можно на Едином транспортном портале. Еще из-за временного закрытия участка Арбатско-Покровской линии сроки проведения капитального ремонта трамвайных путей в районах Строгино, Щукино и Войковский переносятся.

После возобновления работы участка синей линии метро начнется замена трамвайных путей. В период закрытия подземки будут проводиться необходимые подготовительные работы для ремонта.

Ранее сообщалось, что на нескольких улицах Москвы ограничат движение с 19 сентября. По нечетной стороне Чонгарского бульвара от Артековской улицы до Ялтинской полностью перекроют движение.