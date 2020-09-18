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В Москве реорганизуют промзону «Коровино» 

Москва меняется и ещё 13 6 часов назад
В столице реорганизуют промзону «Коровино»
Фото: Москва меняется
Промзону «Коровино» реорганизуют по договору комплексного развития промышленной территории. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве пройдет первый в России аукцион на заключение договора комплексного развития промышленной территории (КРТ). На нем выберут инвестора, который проведет реорганизацию промзоны «Коровино». Такое решение было приятно 17 сентября на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее, в августе этого года, по программе КРТ был одобрен редевелопмент двух территорий в промзоне «Коровино» с общим объемом потенциальных инвестиций 15,7 млрд руб. Объем частных вложений по новому проекту в этой промзоне может составить порядка 40 млрд руб., также это позволит создать до 13 тыс. новых рабочих мест для горожан.
В общей сложности проекты комплексного развития промышленной территории могут дать городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн руб. поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн руб.
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