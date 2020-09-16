Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео 

Из-за транспортного коллапса в Подмосковье образовалась километровая очередь. Жители ЖК «Пригород Лесное» не смогли сегодня утром вовремя выехать из населенного пункта.

Как сообщает Telegram-канал «Московские новости», опубликовавший запись одного из очевидцев инцидента, на конечной остановке в сторону Москвы сегодня не было ни одного автобуса или маршрутного такси. На кадрах, снятых жителем многоэтажки, запечатлена километровая очередь, в которую выстроились люди в ожидании общественного транспорта. Причины произошедшего устанавливаются.