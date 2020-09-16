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Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео 

Алевтина Жаркова 2 часа назад
Из-за транспортного коллапса в Подмосковье образовалась километровая очередь. Жители ЖК «Пригород Лесное» не смогли сегодня утром вовремя выехать из населенного пункта.
Как сообщает Telegram-канал «Московские новости», опубликовавший запись одного из очевидцев инцидента, на конечной остановке в сторону Москвы сегодня не было ни одного автобуса или маршрутного такси. На кадрах, снятых жителем многоэтажки, запечатлена километровая очередь, в которую выстроились люди в ожидании общественного транспорта. Причины произошедшего устанавливаются.
Новости Москвы , Видео , Московская область
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