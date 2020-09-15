На Ивановской горке отреставрируют палаты XVII века

«Палаты дьяка Украинцева давно нуждаются в масштабной и качественной реставрации. Для этого специалистам предстоит разработать и согласовать с Мосгорнаследием проект работ по сохранению уникального памятника. В настоящий момент к нам поступила заявка на выдачу разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ, в ходе которых будет проведено обследование всех конструкций здания. Эти данные лягут в основу будущей проектной документации», — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, его цитирует пресс-служба.