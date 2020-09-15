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На Ивановской горке отреставрируют старинные палаты XVII века 

Москва меняется и ещё 1 4 часа назад
На Ивановской горке отреставрируют палаты XVII века
Фото: Москва меняется
На Ивановской горке отреставрируют старинные палаты XVII века. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Палаты дьяка Украинцева давно нуждаются в масштабной и качественной реставрации. Для этого специалистам предстоит разработать и согласовать с Мосгорнаследием проект работ по сохранению уникального памятника. В настоящий момент к нам поступила заявка на выдачу разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ, в ходе которых будет проведено обследование всех конструкций здания. Эти данные лягут в основу будущей проектной документации», — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, его цитирует пресс-служба.

Отмечается, что палаты дьяка Украинцева являются объектом культурного наследия федерального значения, они расположены по адресу Хохловский пер., д. 7-9, стр. 2.
Каменные палаты были построены в последней трети XVII века. Их владельцем был Емельян Игнатьевич Украинцев, русский государственный деятель, думный дьяк и дипломат.
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Новости Москвы , Алексей Емельянов
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