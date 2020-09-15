Москвичи стали сдавать больше тестов на коронавирус 

За последние сутки в Москве выявили 730 человек с коронавирусом, за все время наблюдения в городе зарегистрировали 272 523 таких пациента. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Рост количества случаев коронавируса в столице связан с тем, что москвичи стали сдавать больше тестов. Чиновники отмечают, что на статистику влияет и число пассажиров общественного транспорта, за месяц выросшее на шесть миллионов.

Несмотря на рост случаев, 90 процентов коек для пациентов на ИВЛ в Москве остаются свободными.

Накануне в Москве зарегистрировали 696 новых пациентов, за день до этого — 650, еще днем ранее — 670. За все время в столице выздоровели 231 483 человека, 5 006 пациентов с коронавирусом скончались.

В оперативном штабе Москвы рассказали , что среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 в столице за две недели составляет 0,25 процента. По методике Роспотребнадзора , показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Как сообщал «Рамблер», за последние 24 часа в России провели 218 тысяч тестов и выявили 5 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах. У 22,5 процента человек не было клинических проявлений болезни. За сутки в стране зарегистрировали еще 5 605 выздоровевших.