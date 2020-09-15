Жителей Москвы к концу недели ждет резкое похолодание, заявил РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"С метеорологическим летом можно попрощаться, а в ближайшие выходные мы окажемся в "пузыре" холода с температурными показателями градусов на три-пять ниже, чем положено для сентября", — сказал он.

Синоптик объяснил, что это связано с арктическим вторжением, которое придется на пятницу, субботу и воскресенье.

Тишковец допустил, что к концу месяца в столицу все же может прийти "старое бабье лето", однако погода будет все равно прохладная и не превысит днем отметку в 17 градусов выше нуля.