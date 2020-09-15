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Погода в Москве: Москвичей предупредили о «пузыре» полярного холода 

РИА Новости и ещё 8 43 минуты назад
Жителей Москвы к концу недели ждет резкое похолодание, заявил РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С метеорологическим летом можно попрощаться, а в ближайшие выходные мы окажемся в "пузыре" холода с температурными показателями градусов на три-пять ниже, чем положено для сентября", — сказал он.

Синоптик объяснил, что это связано с арктическим вторжением, которое придется на пятницу, субботу и воскресенье.
Тишковец допустил, что к концу месяца в столицу все же может прийти "старое бабье лето", однако погода будет все равно прохладная и не превысит днем отметку в 17 градусов выше нуля.
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Новости Москвы , Видео , Погода , Евгений Тишковец , РБК
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