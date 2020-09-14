Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

"Москва готова": Собянин сделал заявление по пандемии COVID-19

Алиса Селезнёва
2 часа назад
По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, Москва готова к любым негативным сценариям по коронавирусу. Об этом пишет РБК.
"Москва готова": Собянин сделал заявление по пандемии COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, такое заявление Собянин сделал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день есть, утверждены Минздравом, в Москве действуют. И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет», - пояснил он.
При этом, по данным РИА Новости, мэр Москвы отметил, что не планирует вводить никаких дополнительных ограничений в столице.
«Никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными», - заявил Собянин.
Он также призвал жителей и гостей Москвы неукоснительно соблюдать требования масочного режима в метро и в торговле.
«Рамблер» писал, что ранее Сергей Собянин допустил, что ситуация с распространением COVID-19 в столице может заметно осложниться в связи с началом учебного года.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Минздрав РФ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители