"Москва готова": Собянин сделал заявление по пандемии COVID-19

По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, Москва готова к любым негативным сценариям по коронавирусу. Об этом пишет РБК.

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По данным издания, такое заявление Собянин сделал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день есть, утверждены Минздравом, в Москве действуют. И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет», - пояснил он.

При этом, по данным РИА Новости, мэр Москвы отметил, что не планирует вводить никаких дополнительных ограничений в столице.

«Никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными», - заявил Собянин.

Он также призвал жителей и гостей Москвы неукоснительно соблюдать требования масочного режима в метро и в торговле.