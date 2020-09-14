"Москва готова": Собянин сделал заявление по пандемии COVID-19

По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, Москва
готова к любым негативным сценариям по коронавирусу. Об этом пишет
РБК.
По данным издания, такое заявление Собянин сделал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день есть, утверждены Минздравом, в Москве действуют. И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет», - пояснил он.
При этом, по данным
РИА Новости, мэр Москвы отметил, что не планирует вводить никаких дополнительных ограничений в столице.
«Никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными», - заявил Собянин.
Он также призвал жителей и гостей Москвы неукоснительно соблюдать требования масочного режима в метро и в торговле.
«Рамблер» писал, что ранее Сергей Собянин допустил, что ситуация с распространением COVID-19 в столице может заметно осложниться в связи с началом учебного года.