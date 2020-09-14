Карантина не будет

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил жителей Москвы, что власти столицы не планируют вводить дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. По его словам, чиновники «готовы к негативным сценариям», однако надеются на то, что они не воплотятся в реальности. Москвичам же остается продолжать носить маски и выполнять требования Роспотребнадзора на предприятиях.

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В Москве не планируют вводить новые ограничения в связи с распространением коронавируса в столичном регионе, заверил глава города Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с распространением нового типа инфекции.

«Мы готовы к любым негативным сценариям [распространения коронавирусной инфекции], но я надеюсь, что их не будет.

И никаких дополнительных мер ограничения, санитарно-защитных мер, дополнительных мы в настоящее время не планируем и считаем их достаточными», — подчеркнул градоначальник.

При этом чиновник напомнил, что нужно соблюдать действующие меры по противодействию распространении коронавируса.

«Соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле, те требования Роспотребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, к предприятиям, организациям, учреждениям — они должны неукоснительно соблюдаться», — подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы заверил, что, если москвичи будут соблюдать требования Роспотребнадзора, то в ближайшие недели и месяцы в столице России ситуация с коронавирусом останется управляемой.

«Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день утверждены Минздравом, на сегодня в Москве действуют», — отметил он.

По словам градоначальника, в столице в настоящее время свободно больше половины больничных коек, которые были зарезервированы для пациентов с выявленным COVID-19.

В то же время он обратил внимание, что необходимо расширять количество тестирований.

«Очень важна своевременная выявляемость заболевания COVID. Не нужно скукоживать тестирования, это очень важно, наоборот, их надо максимально расширять», — подчеркнул Собянин.

Ранее градоначальник уже говорил, что городские власти не собираются ужесточать ограничительные меры «даже при повышении заболеваемости, при усложнении ситуации» в осенне-зимний период. По его словам, это время, как надеются городские чиновники, пройдет «с минимумом ограничений экономики, передвижения по городу и так далее».

Но и тогда Собянин подчеркнул, что необходимо соблюдать меры, которые продолжают действовать. Мэр Москвы также напоминал гражданам о появлении первой вакцины против коронавируса, которую изобрели российские исследователи.

В настоящее время проводятся пострегистрационные испытания препарата. Для участия в них приглашаются 40 тыс. человек. По данным оперштаба Москвы, прививки уже сделали более 250 москвичей.

За их состоянием здоровья тщательно следят столичные врачи.

Отмечается, что у 75% добровольцев не наблюдаются реакции на вакцину. У остальных — слабовыраженные симптомы в виде незначительного повышения температуры тела.

«Вакцинация происходит в два этапа. Сначала добровольцам вводят первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Компоненты отличаются входящими в них активными веществами — это сделано для усиления иммунной защиты организма», — добавили в оперштабе.

Согласно статистике, ситуация в Москве, которая в самом начале пандемии была не самой хорошей, стала налаживаться. По данным столичного операштаба, за последние сутки в столице России зафиксировано 696 новых случаев коронавируса. За все время выздоровели более 230 тыс. москвичей, умерли почти 5 тыс. пациентов.