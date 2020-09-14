Собянин заявил о стабильной ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, положительный результат дают 1,5% тестов. Об этом сообщил в понедельник на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, в городе свободны примерно 60% коек для пациентов с коронавирусом.

"Очень важна готовность медицинской системы, коечного фонда. На сегодняшний день в Москве около 60% от всего объема зарезервированных коек свободно", — сказал он.

Мэр отметил, что этот показатель контролируется вместе с Минздравом

"И работаем над методиками лечения", — добавил он.

На испытания вакцины от коронавируса в Москве записались на 10 тыс. человек больше, чем необходимо.

Собянин также отметил, что ситуация с коронавирусом останется управляемой в ближайшие недели и месяцы.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 271 793 случая заражения, из них 696 за последние сутки. Выздоровели 230 397 человек, умерли 4 993. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 824.