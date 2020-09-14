Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Москве выросло количество туристов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 3 часа назад
В столице выросло количество туристов
Фото: ТАСС
Количество туристов в Москве выросло до миллиона человек в месяц, но это пока в два раза меньше, чем в прошлом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Несмотря на известные ограничения, психологический взгляд на то, что ситуация сложная, неустойчивая, количество туристов выросло до миллиона человек в месяц. Этот показатель раза в два меньше, чем в прошлом году», — сказал Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это даже не деловые поездки, а именно туризм.
Ранее Европейские туристы назвали ряд причин, по которым они не едут в Россию, среди них низкая осведомленность о достопримечательностях и дороговизна путешествия.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Москве решили отменить карантин для больных ОРВИ В Москве решили отменить карантин для больных ОРВИ В Союзе архитекторов ответили на слухи о выносе тела Ленина из мавзолея В Союзе архитекторов ответили на слухи о выносе тела Ленина из мавзолея В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Ефремова появился «серый кардинал»
В деле Ефремова появился «серый кардинал»
Эксперты посоветовали не покупать iPhone 11
Эксперты посоветовали не покупать iPhone 11
Гражданская жена Захарова подала жалобы на адвокатов
Гражданская жена Захарова подала жалобы на адвокатов
Пожар в Подмосковье: «пострадали» Эрнст и Бондарчук
Пожар в Подмосковье: «пострадали» Эрнст и Бондарчук
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение