В столице выросло количество туристов

Количество туристов в Москве выросло до миллиона человек в месяц, но это пока в два раза меньше, чем в прошлом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«Несмотря на известные ограничения, психологический взгляд на то, что ситуация сложная, неустойчивая, количество туристов выросло до миллиона человек в месяц. Этот показатель раза в два меньше, чем в прошлом году», — сказал Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это даже не деловые поездки, а именно туризм.

Ранее Европейские туристы назвали ряд причин, по которым они не едут в Россию, среди них низкая осведомленность о достопримечательностях и дороговизна путешествия.