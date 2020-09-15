В Москве откроется форум HeliRussia-2020

Обычно эта вертолетная выставка проходит весной, но из-за пандемии и связанных с ней ограничений ее перенесли на осень.

HeliRussia — проводится ежегодно, начиная с 2008 года. В настоящее время она занимает первое место среди всех подобных европейских мероприятий. И авторитет ее только растет. Например, в прошлом году, невзирая на санкции, помимо России свою продукцию представили компании из 19 стран мира, в том числе, Великобритании США и даже далекой Австралии . А Франция демонстрировала объединенную экспозицию своих производителей под эгидой GIFAS. Всего в выставке тогда участвовали около 250 компаний.

Казахстана и Чехии. На HeliRussia-2020 по вполне понятным причинам количество участников и премьер окажется меньше. Тем не менее, будет на что обратить внимание. Кстати, несмотря на ограничение въезда на территорию РФ, свое участие в выставке подтвердили делегации Беларуси

В экспозиции представлено более 100 различных летательных аппаратов, двигателей, бортовых систем и агрегатов российского и иностранного производства. Ожидается подписание нескольких крупных соглашений, в том числе посредством видеосвязи с иностранными партнерами. Состоится презентация вертолетных двигателей ТВ7-117В и перспективного ВК-650В. Их можно будет увидеть на стенде Объединенной двигателестроительной корпорации

В рамках HeliRussia-2020 состоится презентация проектов "Цифровые решения в вертолетной отрасли". На мероприятии будут представлены лучшие практики внедрения цифровых технологий для разнообразных отраслей промышленности. Организаторы надеются, что проектный опыт и представленные решения будут применимы в компаниях вертолетной отрасли.

Еще одна новинка — новое поколение "Мобильного комплекса ночного старта", первая версия которого была представлена в апреле 2019 года и уже эксплуатируется в некоторых регионах. Этот комплекс разработан для обеспечения безопасного взлета и посадки вертолетной техники с необорудованных специализированными светотехническими средствами вертолетных площадок в темное время суток. Комплекс состоит из комплекта светильников, упакованных в транспортный защитный кофр, который одновременно является и зарядным устройством. Важным преимуществом отечественной разработки перед иностранными аналогами является ее низкая стоимость и высокая степень автономности работы. Светотехническое оборудование комплекса способно работать без подзарядки в течении десяти часов.

В рамках HeliRussia состоится конференция "Современные методики спасательных операций". Участники обсудят особенности законодательной базы, новые технологии и техники проведения спасательных операций, взаимодействие летного состава и спасателей, а также российский и международный опыт этого вида работ.

Деловая программа выставки насчитывает более 50 мероприятий, охватывающих самый широкий круг отраслевых вопросов и проблем: пожаротушение, поиск и спасение, изучение авиационного английского, применение беспилотных летательных аппаратов, новые материалы и технологии производства, а также торжественные церемонии вручения конкурсных наград.