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Погода в Москве: Синоптик рассказал, придет ли в Москву «бабье лето» 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Придет ли в Москву «бабье лето»
Фото: globallookpress.com
По словам специалиста, в конце недели ожидается холодная и дождливая погода.
Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Звезде», придет ли в Москву «бабье лето».

«“Бабье лето” — это продолжительный период относительно хорошей погоды. Но это на один день: в четверг до 20 градусов, а потом, в пятницу — плюс 8 в Москве», — отметил специалист.

По его словам, в субботу и в воскресенье ожидается 8-10 градусов выше нуля, дожди и сильный пронизывающий ветер. А «бабье лето» если и придет на более долгий срок, то не раньше конца сентября.
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Новости Москвы , Погода , Александр Синенков
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