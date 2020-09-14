Придет ли в Москву «бабье лето»

По словам специалиста, в конце недели ожидается холодная и дождливая погода.

«“Бабье лето” — это продолжительный период относительно хорошей погоды. Но это на один день: в четверг до 20 градусов, а потом, в пятницу — плюс 8 в Москве», — отметил специалист.

По его словам, в субботу и в воскресенье ожидается 8-10 градусов выше нуля, дожди и сильный пронизывающий ветер. А «бабье лето» если и придет на более долгий срок, то не раньше конца сентября.