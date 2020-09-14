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Дом по реновации на 106 квартир построят в Лефортове в 2021 году 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
Дом по реновации построят в Лефортове
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в 2021 году в районе Лефортово на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 14 сентября.
Дом будет односекционным с фасадом из керамогранитных плит. В новостройке обустроят 106 квартир, а первый этаж отдадут под коммерческие и социальные нужды. По словам Загрутдинова, сейчас строительство дома находится на стадии черновой отделки. Сдать дом должны в третьем квартале следующего года.

— В настоящее время ведется возведение надземной части здания, устройство внутренних стен, перегородок и ограждающих конструкций, — цитирует Загрутдинова «Интерфакс».

Уточняется, что новый дом оборудуют система пожарной безопасности и охраны. А придомовую территорию озеленят и благоустроят. В Лефортове по программе реновации возведут три детских сада, спортивный центр и центр госуслуг.
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Новости Москвы , Интерфакс
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