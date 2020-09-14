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Градус тепла. Когда в Москве включат отопление 

Москва24 4 часа назад
Градус тепла. Когда в Москве включат отопление
Фото: ТАСС
Похолодание в Москве стало поводом для обсуждения отопительного сезона. В столице пока не включили отопление, а сами горожане разделились на два лагеря — для одних температура комфортна, а другие уже не знают, как согреться. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Как рассказала жительница столицы Юлия, ее квартиру можно сравнить с ледяной пещерой.

"Я включаю горячую воду, включаю газ, делаю горячий чай. Но сами понимаете, включать горячую воду — это очень дорого. Но, если я все выключаю, и горячую воду, и газ, квартира остывает буквально за 30-40 минут, и опять становится холод. Меня постоянно продувает, и постоянно болит поясница", — поделилась москвичка.

Есть и те, кому нынешняя погода нравится.

"В принципе тепло — температура 18-17 градусов. Пока такой осенний вечерок, открываешь окно и безумно хорошо, прохладно", — рассказала другая собеседница съемочной группы.

Согласно нормативам, в Москве все еще достаточно тепло. Днем, по данным метеорологов, ожидаются стабильные плюс 16 градусов, а вечером — не ниже 7 градусов тепла.

"Отопление включается в жилых домах при наступлении температуры ниже 8 градусов в течение 5 суток. Правительство Москвы принимает решение, выпускает соответствующее распоряжение, и мы в любо время готовы включить отопление", — объяснил руководитель центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" Валерий Маслов.

Первыми отопления получат детские сады, школы и больницы. Затем наступит очередь жилых домов. Важно помнить, что отсутствие тепла в доме через неделю после начала отопительного сезона является основанием для обращения в управляющую компанию.
По словам заместителя исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрея Костянова, нормативной температурой является 18 градусов тепла. Если в квартире холоднее, то жильцы могут обратиться за перерасчетом — услуга в этом случае будет признана некачественно оказанной.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра насосно-перекачивающей станции "Бирюлево-Борисовская" ПАО "МОЭК", где недавно завершилась модернизация оборудования, рассказал, что столица готова к началу отопительного сезона. Он уточнил, что потребовалось проводить подготовку в ускоренном формате.
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Новости Москвы , Погода , Валерий Маслов , Сергей Собянин , Правительство Москвы , МОЭК
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