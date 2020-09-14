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Московский марафон пройдет в столице с соблюдением мер по коронавирусу 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
Московский марафон пройдет с соблюдением мер по COVID
Фото: Вечерняя Москва
Московский марафон пройдет 20 сентября в столице. Отмечается, что на мероприятии будут соблюдены меры по коронавирусу. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на организаторов забега.
Там рассказали, что в этом году главный забег страны состоится в восьмой раз. Участникам предстоит пробежать 42,2 или 10 километров по центральным улицам столицы.

— При поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы пройдет крупнейшее беговое событие России — Московский марафон, — добавили организаторы.

Они также подчеркнули, что для защиты от коронавирусной инфекции были разработаны специальные меры. У всех присутствующих на марафоне измерят температуру тела. Участникам необходимо быть в масках и перчатках. Волонтеры также будут работать в средствах защиты.
Каждые три часа будет происходить замена масок и перчаток, каждые два — дезинфекция контактных поверхностей. На точках питания и освежения воду в стаканчиках заменят на воду в бутылках 0,5 литра, фрукты — на гели, — уточнили организаторы забега.
Марафон будут транслировать в социальной сети «Вконтакте».
В этом году в забеге примет участие действующая рекордсменка Московского марафона Сардана Трофимова. Среди мужчин лидер прошлого года Искандер Ядгаров также поборется за победу.
На финише участники получат медали, победителей и призеров наградят кубками и подарками от партнеров, а также денежными призами. Сообщается, что общая сумма выплат составит около четырех миллионов рублей.

— Она включает в себя призовые для первых трех мужчин и женщин на дистанции 10 километров, первых шести на марафонской дистанции, а также бонусы за рекорд трассы и высокий результат, — уточнили организаторы.

Московский марафон является первым марафоном в стране, в рамках которого для участников с инвалидностью стал проводиться заезд на спортивных колясках и хендбайках. В этом году впервые пройдет чемпионат России по легкой атлетике для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

— Спортсмены с инвалидностью стартуют за 15 минут до начала забега и преодолеют тот же маршрут, — отметили организаторы забега.

Ранее стало известно, что движение в центре Москвы будет ограничено 20 сентября из-за проведения марафона.
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Новости Москвы , Искандер Ядгаров , Правительство Москвы , РИА Новости
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