На Арбате открыли памятник Вахтангову

Памятник режиссеру, актеру, педагогу Евгению Вахтангову открыли в Москве . Монумент установили перед зданием Государственного академического театра имени режиссера на улице Арбат, передает ТАСС.

Юлия Борисова. Памятник открывали в понедельник под аккомпанемент оркестра народные артисты СССР Василий Лановой

"Очень символично, что сейчас мы открываем памятник человеку, который жил недолго и трудно, но умел страстно любить жизнь, создавать праздник, несмотря на лишения и болезни", — сказала на церемонии председатель комитета по культуре Государственной думы РФ Елена Ямпольская.

Правнучка Вахтангова Дина Евгеньевна от имени семьи поблагодарила театр за установку памятника. В центре композиции находится фигура режиссера. На историческом снимке, взятом за основу, режиссер был со своим учителем и наставником Леопольдом Сулержицким на Днепре.

Ранее москвичам предложили выбрать любимые памятники. Самые популярные из них будут нанесены на интерактивную карту "Активного гражданина".