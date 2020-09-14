Еще 824 пациента вылечились от коронавируса

Все новости на карте

В Москве выздоровели еще 824 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 824 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 230 тыс. 397», — сказала вице-мэр.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.