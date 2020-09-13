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Лучшего водителя автобуса выбрали в Москве 

РИАМО 1 час назад
Лучшего водителя автобуса выбрали в Москве
Фото: © пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
В столице в профессиональном конкурсе среди водителей автобусов победил Кирилл Разумов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Он победил в конкурсе профессионального мастерства, финал которого прошел в субботу. Для Кирилла это не первая победа: в родном Омске он дважды занимал первые места в подобных соревнованиях», — говорится в сообщении.

Разумов продолжил семейное дело — его дедушка и папа также водили автобусы. Он начал работать в «Мосгортрансе» в 2015 году и там четыре раза занимал призовые места в профессиональных конкурсах.
Кроме того, лучший водитель автобуса именно в «Мосгортрансе» познакомился со своей девушкой. Она заняла в столичном конкурсе второе место.
Конкурс проходил в два этапа. Водители сдавали тест на знание ПДД, а затем было испытание навыков управления автобусом: водителям нужно было проехать змейкой и провести автобус через тоннельные ворота.
До финала профессионального конкурса в городе дошли всего 34 участника. Второе и третье место заняли Анна Гудкова и Наталья Колундаева.
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