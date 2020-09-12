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В Москве явка на онлайн-голосовании составила 93% 

Общественная служба новостей и ещё 2 2 часа назад
В Москве явка на онлайн-голосовании составила 93%
Фото: АиФ
Явка на онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве составила 93,45%. Об этом журналистам сообщили в штабе.
Самая высокая явка на выборах в парламенты субъектов зафиксирована в Белгородской области, где выбирают депутатов областной думы. Она составляет 24,12%.
Ранее Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий. Среди них «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента России Роман Путин.
Путин отметил, что его политическая организация старается в короткий срок устранить все имеющееся «недочеты». Она уже вышла на муниципальные выборы и наращивает сеть региональных отделений.
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Новости Москвы , Центризбирком России , Белгородская Область
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