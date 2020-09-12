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Мавзолею Ленина предложили найти новое применение 

Вечерняя Москва и ещё 29 1 час назад
Мавзолею Ленина предложили найти новое применение
Фото: pixabay.com
В России запустили конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея Владимира Ленина в Москве. Заявки принимает Союз архитекторов страны.
Конкурс назвали «творческим состязанием» и присвоили ему статус спецпроекта в рамках фестиваля «Зодчество». Он должен пройти в этом году с 11-го по 13 ноября.
Соорганизатором конкурса выступил Союз московских архитекторов, куратором — бывший директор Музея архитектуры им. А. В. Щусева Ирина Коробьина.
Цель конкурса заключается в создании «банка идей по ре-использованию мавзолея». К участию приглашены дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, а также граждане РФ и стран СНГ. Регистрационный взнос равен одной тысяче рублей за одну представляемую работу.
От конкурсантов требуется разработать схему проекта ре-использования сооружения и составить маршрут, связывающий здание музея Щусева на Воздвиженке с Красной площадью, где расположен мавзолей.

— Другие идеи ре-использования мавзолея не только допускаются, но и приветствуются, — указано в сообщении на сайте союза.

В жюри приглашены министр культуры Ольга Любимова, директор Музеев Кремля Елена Гагарина, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, писатель Александр Проханов, один из основателей движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, режиссер Александр Сокуров.
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Новости Москвы , Общество , Александр Сокуров , Ольга Любимова , Рустам Рахматуллин , Сергей Миронов , Елена Гагарина , Ирина Коробьина , Александр Проханов , Справедливая Россия
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