Мавзолею Ленина предложили найти новое применение 

России запустили конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея Владимира Ленина в Москве . Заявки принимает Союз архитекторов страны.

Конкурс назвали «творческим состязанием» и присвоили ему статус спецпроекта в рамках фестиваля «Зодчество». Он должен пройти в этом году с 11-го по 13 ноября.

Соорганизатором конкурса выступил Союз московских архитекторов, куратором — бывший директор Музея архитектуры им. А. В. Щусева Ирина Коробьина

Цель конкурса заключается в создании «банка идей по ре-использованию мавзолея». К участию приглашены дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, а также граждане РФ и стран СНГ. Регистрационный взнос равен одной тысяче рублей за одну представляемую работу.

От конкурсантов требуется разработать схему проекта ре-использования сооружения и составить маршрут, связывающий здание музея Щусева на Воздвиженке с Красной площадью, где расположен мавзолей.