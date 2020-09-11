Водолазы выловили из пруда «Запорожец»

Московские водолазы раскрыли неожиданные находки в столичных водоемах. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ.

В частности, в парке Олимпийской деревни сотрудники «Мосводостока» выловили «Запорожец», затопленный в одном из четырех прудов. Автомобиль достали со дна благодаря тросам и лебедкам.

Кроме того, во время работы на Кожуховском затоне была обнаружена скульптура моряка. Ее вытащили из воды, промыли и очистили от песка и ила.

В 2018-м появилось видео, на котором водолаз во время процесса очистки водоема поднимает со дна множество разных вещей, среди которых смартфон, солнцезащитные очки и детская машинка. «На дне Москва-реки можно найти кучу сокровищ», — заявил источник.