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Московские водолазы выловили из пруда «Запорожец» 

Мослента 3 часа назад
Водолазы выловили из пруда «Запорожец»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Московские водолазы раскрыли неожиданные находки в столичных водоемах. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ.
В частности, в парке Олимпийской деревни сотрудники «Мосводостока» выловили «Запорожец», затопленный в одном из четырех прудов. Автомобиль достали со дна благодаря тросам и лебедкам.
Кроме того, во время работы на Кожуховском затоне была обнаружена скульптура моряка. Ее вытащили из воды, промыли и очистили от песка и ила.
В 2018-м появилось видео, на котором водолаз во время процесса очистки водоема поднимает со дна множество разных вещей, среди которых смартфон, солнцезащитные очки и детская машинка. «На дне Москва-реки можно найти кучу сокровищ», — заявил источник.
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Новости Москвы , "Российская газета"
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