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Парк для электробусов построят в новой Москве 

РИАМО и ещё 3 1 час назад
Парк для электробусов построят в новой Москве
Фото: © Пресс-служба Москомархитектуры
Автобусный парк для хранения и технической эксплуатации городских электробусов построят в Красной Пахре в Троицком округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
Комплекс будет состоять из нескольких зданий, оформленных в едином стиле.

«Автобусный парк в Красной Пахре рассчитан на 300 мест и будет обслуживать электробусы. Это не просто новый удобный вид транспорта, по словам мэра Сергея Собянина, его использование внесет существенный вклад в экологию города, и к 2021 году Москва начнет закупать только такие машины», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

На участке, помимо открытых стоянок, построят производственный, административно-бытовой корпуса, надземный переход между ними, склад, котельную, контрольно-технический пункт, гараж, заправку.

«Все сооружения выполнят в фирменной бело-голубой гамме. Для облицовки фасадов выбраны металлические и композитные кассеты двух цветов, ритмично чередующихся с оконными проемами», — отметил Кузнецов.

Общая площадь всех зданий составит более 20 тысяч квадратных метров.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов
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