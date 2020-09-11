Парк для электробусов построят в новой Москве 

«Автобусный парк в Красной Пахре рассчитан на 300 мест и будет обслуживать электробусы. Это не просто новый удобный вид транспорта, по словам мэра Сергея Собянина, его использование внесет существенный вклад в экологию города, и к 2021 году Москва начнет закупать только такие машины», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.