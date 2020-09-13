Почему мэрия решила отменить карантин для москвичей с ОРВИ? 

Температура, головная боль, ломота, озноб, кашель, насморк, боль или першение в горле. Когда признаки гриппа налицо, тест на коронавирус остается обязательным. Это незыблемое правило. Но на самоизоляции пациент должен теперь находиться только до получения результатов теста, если он отрицательный.

Из нововведений — экспресс-тест на грипп. Он будет проводиться при любой форме получения медицинской помощи: при вызове скорой или врача на дом, а также при госпитализации. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Первое: как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус. Но если ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному COVID-19, как было раньше. Понятно, что не будет никакого карантина и обязательной изоляции в течение 14 дней. Вторая новация заключается в том, что, так как мы входим в сезон гриппа, мы постараемся увеличить объемы тестирования также на грипп. В первую очередь в обязательном порядке даже при лечении на дому тестировать на грипп будут тех, у кого есть явные признаки. Быстрые тесты на это существуют. И скорая помощь в случае госпитализации пациентов в больницу в обязательном порядке также должна сделать тест на грипп».

Экспресс-тест — процедура быстрая и несложная, говорит главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков

Евгений Тимаков, главный врач медцентра «Лидер-Медицина»: «В экспресс-анализе берется мазок из носа, и анализ показывает: если это грипп, то это грипп, если это не грипп, то дальше идет диагностика и выявление, какой это вирус, за исключением коронавирусной инфекции. Если же подтвержден сразу грипп, то, естественно, дальше человеку не нужно сдавать каких-то дополнительных ПЦР-диагностик. По факту в течение пяти-десяти минут мы уже имеем результат на месте. Соответственно, это отсеет большое количество населения, которому не надо будет ходить сдавать дополнительные анализы».

В работе зарубежных врачей общей практики, педиатров и терапевтов экспресс-тест на грипп, можно сказать, настольный в холодное время года. Его использование значительно бы облегчило работу и российским медикам. Он позволит за несколько минут отделить грипп от коронавируса. И это будет иметь как колоссальный экономический, так и психологический эффект, считает главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Татьяна Романенко, главный врач клиники «Твой доктор»: «Вовремя диагностировать аденовирусную инфекцию — это экономия денег, бюджета страны, то есть мы не госпитализируем этих пациентов. Мы их не сажаем на карантин — это тоже очень важно, мы не блокируем работу других членов семьи. Плюс мы потом экономим деньги на том, что люди не страдают от того, что у них COVID-19. Незнание всегда порождает панику. Безусловно, он может быть отрицательным, через две недели пациент заболеет какой-либо новой инфекцией. Но это лучше, чем ничего, это лучше, чем 14 дней карантина для человека, для его всей семьи».