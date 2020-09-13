Почему мэрия решила отменить карантин для москвичей с ОРВИ? 

«Первое: как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус. Но если ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному COVID-19, как было раньше. Понятно, что не будет никакого карантина и обязательной изоляции в течение 14 дней. Вторая новация заключается в том, что, так как мы входим в сезон гриппа, мы постараемся увеличить объемы тестирования также на грипп. В первую очередь в обязательном порядке даже при лечении на дому тестировать на грипп будут тех, у кого есть явные признаки. Быстрые тесты на это существуют. И скорая помощь в случае госпитализации пациентов в больницу в обязательном порядке также должна сделать тест на грипп».
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Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Температура, головная боль, ломота, озноб, кашель, насморк, боль или першение в горле. Когда признаки гриппа налицо, тест на коронавирус остается обязательным. Это незыблемое правило. Но на самоизоляции пациент должен теперь находиться только до получения результатов теста, если он отрицательный.
Из нововведений — экспресс-тест на грипп. Он будет проводиться при любой форме получения медицинской помощи: при вызове скорой или врача на дом, а также при госпитализации. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».
Экспресс-тест — процедура быстрая и несложная, говорит главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков:
Евгений Тимаков, главный врач медцентра «Лидер-Медицина»: «В экспресс-анализе берется мазок из носа, и анализ показывает: если это грипп, то это грипп, если это не грипп, то дальше идет диагностика и выявление, какой это вирус, за исключением коронавирусной инфекции. Если же подтвержден сразу грипп, то, естественно, дальше человеку не нужно сдавать каких-то дополнительных ПЦР-диагностик. По факту в течение пяти-десяти минут мы уже имеем результат на месте. Соответственно, это отсеет большое количество населения, которому не надо будет ходить сдавать дополнительные анализы».
В работе зарубежных врачей общей практики, педиатров и терапевтов экспресс-тест на грипп, можно сказать, настольный в холодное время года. Его использование значительно бы облегчило работу и российским медикам. Он позволит за несколько минут отделить грипп от коронавируса. И это будет иметь как колоссальный экономический, так и психологический эффект, считает главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.
Татьяна Романенко, главный врач клиники «Твой доктор»: «Вовремя диагностировать аденовирусную инфекцию — это экономия денег, бюджета страны, то есть мы не госпитализируем этих пациентов. Мы их не сажаем на карантин — это тоже очень важно, мы не блокируем работу других членов семьи. Плюс мы потом экономим деньги на том, что люди не страдают от того, что у них COVID-19. Незнание всегда порождает панику. Безусловно, он может быть отрицательным, через две недели пациент заболеет какой-либо новой инфекцией. Но это лучше, чем ничего, это лучше, чем 14 дней карантина для человека, для его всей семьи».
Однако об обеспечении такими тестами московских медучреждений столичные власти ничего не сказали. В обычных аптеках экспресс-тесты на грипп не продаются. А в интернете они стоят от 700 до 800 рублей.
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